Secondo quanto riportato dal Times in Inghilterra il Manchester United è deciso nel cercare di risolvere una volta per tutte il problema difesa nel corso del mercato di gennaio. Bocciati gli acquisti di Lindelof e Bailly ora il manager Josè Mourinho è pronto a fare follie per assicurarsi uno dei migliori difensori centrali per rendimento dell'attuale panorama europeo. A gennaio, infatti, farà un'offerta concreta al Napoli per Kalidou Koulibaly.