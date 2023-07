Il Napoli si prepara alla cessione ufficiale di Kim Min-Jae. Come riportato da Il Mattino, il Bayern pagherà domani la clausola del difensore, mentre si valutano le alternative. Il primo nome sulla lista è quello di Max Kilman del Wolverhampton, mentre si spinge anche per l'arrivo di Davide Faraoni dal Verona come vice-Di Lorenzo.