Il Napoli ha deciso di non fare ricorso contro le due giornate di squalifica in campionato inflitte dal giudice sportivo a Koulibaly. Il difensore senegalese è stato espulso per proteste nel finale della partita persa mercoledì sera in casa col Cagliari ed avrebbe ripetuto all'arbitro Di Bello: "Fai schifo". Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente De Laurentiis multerà Koulibaly come da regolamento interno: la cifra della sanzione economica sarà da concordare con la Lega Serie A.