Il centrocampista del Napoli Tanguy Ndombele tornerà al Tottenham al termine di questa stagione trascorsa in prestito alle pendici del Vesuvio. Il portale francese Foot Mercato fa sapere che l'ex Olympique Lione vuole rilanciarsi in Premier League e ha già comunicato al Napoli la sua decisione. Il suo riscatto sarebbe stato comunque complicato per il costo del cartellino e l'alto ingaggio.