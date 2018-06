Il Napoli è pronto ad abbracciare Simone Verdi. Come anticipato da Calciomercato.com, il calciatore classe 1992 svolgerà nella giornata di domani a Villa Stuart, a Roma, le visite mediche prima di firmare un contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni ai partenopeo e diventare ufficialmente un calciatore azzurro. A sei mesi di distanza dal primo tentativo, si concretizza il trasferimento dal Bologna al Napoli: accordo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, con l'ex Milan che sarà il primo colpo del nuovo corso targato Carlo Ancelotti.