Getty Images

Napoli, Neres non sarà convocato per il Venezia: ecco quando tornerà in campo

Pietro Siviero

50 minuti fa



Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche nella sfida valida per la giornata 29 di questa Serie A in programma allo Stadio Penzo alle 12.30 contro il Venezia, Antonio Conte non potrà contare sul rientro di David Neres. L'allenatore dei partenopei è atteso in conferenza stampa nel pomeriggio - alle 14.30 - per presentare la sfida dove potrebbe dare anche delle indicazioni sulla formazione che scenderà in campo contro i lagunari, oltre che sulle motivazioni dell'esclusione dell'ex Ajax.



Il brasiliano, che non scende in campo dal 9 febbraio scorso nell'1-1 casalingo contro l'Udinese, tornerà a disposizione del tecnico del Napoli dopo la pausa delle nazionali, per il big match del Maradona contro il Milan (in programma il 30 marzo).