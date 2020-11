Dieci giorni fa il Napoli andava in contro alla positività di Elseid Hysaj. Il terzino albanese ha contratto il Covid-19 durante gli impegni con la sua Nazionale e non è rientrato in gruppo. Come confermato dal suo procuratore, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Hysaj ieri è stato sottoposto ad un nuovo tampone che ha dato nuovamente esito positivo. Il Napoli, dunque, dovrà ancora fare a meno di lui.