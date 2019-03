Dries Mertens, attaccante del Napoli, è tornato al gol nella sfida contro l'Udinese. Dopo un digiuno, che durava da tre mesi, interrotto, il belga è pronto a ripartire per terminare al meglio la stagione. E dopo? Come scrive la Gazzetta dello Sport, al momento non ci sono segnali da parte della società per rinnovare il contratto in scadenza nel 2020. L'idea è quella che a stagione finita se ne parlerà, con Mertens che vuole il prolungamento.