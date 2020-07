Victor Osimhen è tra gli obiettivi più concreti in casa Napoli. L'attaccante attualmente in forza al Lille piace tanto a Gattuso e la volontà è quello di averlo il prossimo anno ai piedi del Vesuvio.



C'è da convincere prima la controparte, ovvero lo stesso giocatore. Il suo entourage aveva preannunciato una decisione nella giornata di oggi, ma a quanto pare non sarà così.



Secondo quanto riportato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, il giocatore si prende ancora del tempo con l'entourage che cerca di convincerlo. Di segnali incoraggianti ce ne sono stati, ovvero l'arrivo a Napoli e una prima apertura quantomeno a parlare con Gattuso prima e De Laurentiis poi. Ora però c'è da decidere per il suo futuro, anche se sembra proprio lo farà senza fretta e rimandando la possibile decisione di questa giornata.