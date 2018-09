La Gazzetta dello Sport conferma le voci della vigilia per le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina. Tra i pali, Carlo Ancelotti riconferma David Ospina. I tre difensori certi del posto sono Kalidou Koulibaly, Raul Albiol e Mario Rui. Si giocano una maglia Elseid Hysaj e Kevin Malcuit. A centrocampo ritorna Marek Hamsik in cabina di regia con Allan e Zielinski ai suoi lati. In attacco si rivede José Callejon con Lorenzo Insigne mentre è ballottaggio tra Dries Mertens e Arkadiusz Milik.



Stefano Pioli, invece, si affida al 4-3-3 dove ritrova Jordan Veretout. Tridente offensivo composto da Eysseric, Simeone e Chiesa.