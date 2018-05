Sono ore decisive per il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. In settimana ci sarà l'incontro con il presidente Aurelio De Lairentiis per scongiurare un divorzio non facile. Secondo La Repubblica, finora nessuno si è fatto avanti per pagare la clausola di rescissione da 8 milioni di euro presente nel contratto dell'allenatore.