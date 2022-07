Neto è in uscita dal Barcellona. L'ex Fiorentina e Juve è stato accostato al Napoli nell'ultimo periodo con Giuntoli che è alla ricerca di un nuovo portiere da affiancare a Meret per la prossima stagione.



Dalla Spagna arrivano delle novità. Secondo il quotidiano Sport.es il Barcellona sarebbe pronto a svincolare Neto per farlo approdare al Napoli. Dalla sua, però, il portiere dovrebbe rinunciare alla buonuscita dei blaugrana e ridursi lo stipendio per giocare in azzurro. Neto ha già rifiutato le opzioni Celta Vigo e Fulham perché è alla ricerca di un club che giochi la Champions. Così il Napoli rappresenta la soluzione migliore, dove è convinto di poter essere titolare per rilanciarsi. Questa settimana sarà fondamentale per decidere riguardo il futuro.