Napoli: Ngonge, difensore e centrocampista, chi sono i '5-6 colpi' di cui parla De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha tracciato una linea guida importante per questo finale di calciomercato invernale. L'obiettivo è il rilancio, la certezza è che serva tirare una linea netta con il passato per ripartire, il mezzo è il mercato dove, considerando anche il già arrivato Mazzocchi, saranno 5 o probabilmente 6, i colpi che il Napoli completerà entro il 1 febbraio.







LA CONFERMA DI DE LAURENTIIS - Parlando in conferenza stampa da Riyad il presidente azzurro ha confermato altri acquisti in arrivo: "Abbiamo capito che dopo lo scudetto vinto c’era bisogno di resettare. Lo stiamo facendo adesso ed è un’operazione che impone cautela, visto che siamo alla ricerca di giocatori funzionali per il presente e pure per il futuro. È il momento dei fatti, un nuovo ciclo con 5, probabilmente 6 acquisti".



CHI SONO? - Detto di Mazzocchi, che per De Laurentiis è "un treno" altri due colpi annunciati sono quelli di Traoré dal Bournemouth e di Ngonge dal Verona. Il primo arriva in prestito con diritto di riscatto, il secondo a titolo definitivo con una valutazione complessiva da 18 milioni. Ma gli altri 2 o 3? I ruoli sono definiti: un difensore e un centrocampista, con l'ultimo jolly che potrebbe essere un giovane di grande prospettiva, ecco tutti i nomi.