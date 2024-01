Napoli, Ngonge: 'Ecco cosa mi ha chiesto Mazzarri'

Cyril Ngonge, nuovo acquisto del Napoli, parela ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Lazio: "Cosa mi ha chiesto Mazzarri? Di essere molto calmo e di non aver molta pressione. Di giocare il mio gioco, come ho fatto al Verona, ma in una squadra più forte e con più qualità. Giocare a Napoli sarà più facile, perché giocherò con giocatori molto forti come Zielinski".



Ricordiamo che Cyril Ngonge è l’ultimo acquisto di gennaio del Napoli in ordine di tempo. L’attaccante classe 2000 arriva dal Verona per 18 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Cyril invece è un esterno di sostanza e qualità che il Verona aveva preso dal Groningen nella scorsa sessione di mercato invernale. Un anno dopo il belga ha fatto il salto in una big grazie alle prestazioni in gialloblù: Ngonge in serie A ha totalizzato 11 gol e 3 assist in 34 presenze, la sua doppietta è stata decisiva nello spareggio salvezza dell’anno scorso contro lo Spezia.