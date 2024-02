Napoli, Ngonge: 'In casa abbiamo l'obbligo di vincere, l'obiettivo è il 4° posto. Mazzarri? Tutti con lui'

Al termine dal match, l'autore del gol del definitivo pareggio, arrivato all'ultimo minuto, Cyril Ngonge, ha parlato a DAZN di un pari che non soddisfa certo gli azzurri.



Che sensazioni hai?

"Non posso essere contento del gol perché il risultato non è stato positivo. Davanti al nostro pubblico abbiamo l'obbligo di vincere perché ci sostengono sempre".



Cosa manca a questa squadra?

"Lavoriamo tanto in settimana, dopo uno Scudetto non è facile ripetersi. Sono sicuro che i punti arriveranno. In Champions avremo l'occasione per riscattarci, il focus è già a mercoledì".



Credete ancora nella qualificazione in Champions League?

"Questo pareggio non cambia le nostre ambizioni, il quarto posto rimane un obiettivo. Siamo convinti al 100% di poterlo fare".



Siete ancora con Mazzarri?

"Tutta la squadra lavora con e per lui, non voglio sentire queste cose. Lavoriamo tutti insieme".