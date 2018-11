Repubblica svela l'ambiente in casa Napoli dopo il pari con il Chievo: "Nessun processo, ieri mattina, alla ripresa della preparazione a Castel Volturno. L’allenatore ha parlato per qualche minuto con la squadra e si è limitato a sottolineare gli errori commessi nei 90’ di domenica pomeriggio, senza peraltro calcare troppo la mano nei confronti del suo gruppo. Non ce n’era obiettivamente alcun bisogno, del resto. Gli azzurri hanno infatti già recitato il doveroso mea culpa e non vedono l’ora di riscattarsi sul campo, con dietro l’angolo il decisivo appuntamento di domani sera ( ore 21) in Champions League, davanti ai 45 mila tifosi annunciati per il gran galà allo stadio San Paolo. In Champions è già arrivata l’ora della resa dei conti, a differenza del campionato. Il primo a saperlo è Ancelotti, che infatti ha invitato tutti a non pensare al ritardo aumentato in classifica dalla Juve: -8. «I conti li faremo alla conclusione del girone d’andata e le nostre ambizioni non sono cambiate dopo la frenata di domenica». Il tempo per tentare la rimonta c’è, insomma, nella lunga e difficilissima volata per lo scudetto. In Europa invece serve solo vincere e a Castel Volturno la consapevolezza di essere davanti a un bivio è generale".