Il Napoli è al lavoro per preparare la sfida d'esordio di domani contro l'AZ Alkmaar al San Paolo. Gattuso non vuole che la sua squadra cali di concentrazione e continua a tenere tutti sul pezzo, rendendo protagonista ogni singolo calciatore.



Oggi ci sarà la rifinitura a Castel Volturno, ma non scatterà il ritiro. Infatti la squadra si riunirà direttamente domani presso Palazzo Caracciolo per vivere le ore della vigilia del match contro gli olandesi. Lo riporta oggi Il Mattino.