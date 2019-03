Come racconta la Gazzetta dello Sport, non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni in vista di Napoli-Salisburgo: "Nonostante i prezzi popolari praticati da De Laurentiis (14 euro per le curve e 25 per il settore Distinti), difficilmente ci sarà il sold out. In questa stagione è accaduto una sola volta, in occasione della sfida di Champions contro il Psg dell’ex Cavani. L’eliminazione dalla Champions e lo strapotere della Juventus in campionato hanno abbattuto di molto il numero delle presenze a Fuorigrotta. Il club conta molto sul’Europa League per un ritorno compatto della gente allo stadio"