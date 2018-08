Al San Paolo in trentacinquemila come se non fosse ci fosse un grande avversario come il Milan. Il Corriere dello Sport racconta il clima che si resipererà alla prima casalinga del Napoli. "Come se fosse un anno zero, incontrandosi con una provinciale e in una serata normalissima, priva di vibrazioni. Come se rovinosamente il tempo avesse inghiottito la storia più recente, le qualificazioni in Champions League. Ma invece una domanda, banalissima, bisognerà pur porsela sul perché ne arriveranno semplicemente trentacinquemila per Napoli-Milan, di diritto etichettabile come «La Partita»: quanti sono i big match in un anno e quante le notti in cui il fascino si mescola al richiamo del cuore e suggerisce di confluire, tutti assieme e magari anche appassionatamente, allo stadio? Ma c’è stato ognuno, a modo suo, che ha prodotto quest’estate di veleni, tutti contro tutti, dal Sindaco, agli Assessori, a De Laurentiis, agli anonimi che dalle tastiere dei social hanno sistemato fango nei ventilatori affinché pure Napoli-Milan andasse a noia, allontanando la folla «delle grandi occasioni»"