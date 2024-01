Napoli, nome nuovo per la difesa: è un pilastro dell'Udinese

Il Napoli si copre le spalle. Se la trattativa con il Genoa per Dragusin non dovesse andare in porto, gli azzurri potrebbero virare su Perez, centrale dell'Udinese.



L'argentino è alla sua terza stagione in bianconero - era arrivato dall'Atletico Madrid per 8 milioni di euro - e ha giocato tutti i minuti a disposizione in questa Serie A. Nella sua esperienza in A ha già messo a segno 4 gol, meritandosi anche la chiamata della nazionale di Scaloni. Su di lui ci sono anche Milan e Fiorentina.