Questa giornata di stop ha fatto bene al Napoli, per poter recuperare quanto prima i giocatori che si sono fermati ai box negli ultimi giorni. Proprio riguardo la situazione infortuni ha fatto il punto l'edizione odierna di Repubblica.



Nella giornata di ieri era previsto un riposo per tutta la squadra, meno che per gli infortunati, attesi a Castel Volturno per le terapie. Assente Demme, le cui condizioni del ginocchio non preoccupano. Si tira un sospiro di sollievo anche per Lorenzo Insigne ed Elmas, che hanno dovuto fare i conti con affaticamenti muscolari, ma già è tutto rientrato.



Discorso differente per Maksimovic. Il serbo zoppica, non sta bene. La speranza era che si trattasse di un semplice crampo, ma il problema persiste e questa mattina verrà sottoposto agli esami strumentali del caso. Il timore è che il problema possa rivelarsi più serio del previsto e che il Napoli possa perdere Maksimovic per un periodo più lungo. Nuova emergenza in difesa? Sì, quindi Koulibaly va recuperato quanto prima e per le prossime sfide dovrebbe riuscire ad esserci.