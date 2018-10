All'Allianz Stadium, in televisione, sui social.perdendo il senso della misura e ,spesso, dell'educazione. Predicano il senso dello sportività ma sono i primi a non farne uso quando le cose gli vanno male, o non come desidererebbero.Dopo la vittoria della scorsa stagione con Koulibaly e, stavolta, il momentaneo vantaggio con Mertens,ed uscire invece dallo Stadium con zero points li ha riportati bruscamente alla realtà. Ovvero, quella cheLa cosa li disturba assai. Al punto tale dal(mi limito a riportare testualmente quanto scritto da colleghi autoctoni).De Laurentiis, deluso dal mancato vaticinio del nipotino John John, non si è ancora espresso (ma lo farà presto, prepariamoci), maestro o mago, scegliete voi -, definito da Re Carloma, considerate le bizze fatte in campo col quarto uomo, avrebbe tanto voluto usare un termine meno commestibile.Dopodichèe che puntualmente - come ammesso da lui stesso -riceve tutte le volte che viene allo Stadium.Capisco il fastidio, ma uno scafato e intelligente come lui dovrebbe sapere (e lo sa di sicuro) cheche non e' certo modello di bonton, come vorrebbero farci credere taluni colleghi di Napoli.Quando non hanno argomenti lo fanno con me tanti opinionisti rossoneri incrociati in tv ,Passiamo all'arbitraggio.Il giallo avrebbe potuto prenderselo Chiellini per quel fallo di mano (nella trequarti napoletana) che ha stoppato una possibile ripartenza partenopea, non sappiamo però quanto potenzialmente letale, come invece sostengono a Napoli.Così comequando quest'ultimo, in un parapiglia, gli ha appoggiato la fronte sul viso, ed e' stato giustamente ammonito.Un bel cartellino giallo avrebbe potuto prenderselo pure Hysaj per la trattenuta su Alex Sandro, andatogli via in dribbling.Ah, a proposito: a Napoli dovrebbero sapere (ma non lo sanno) cheAnzi, quest'ultimo preferirebbe che Banti non venisse mai designato per le partite della Juventus, perché è convinto cheA Napoli c'hanno impiegato un attimo a fare l'equazione Banti-Livorno-Allegri per appiccicargliela addosso e convincersi di aver perso pure stavolta per mano dell'arbitro, anziché di Mandzukic e Bonucci.perché non puoi entrare in modo così imprudente sull'avversario col rischio di rovinarlo.Un rosso meritato e dovuto, ma vaglielo a far capire ad Ancelotti e ai napoletani perennemente infoiati contro la Juventus.(o, sempre per usare parole loro, repulsione) alimentata solo ed esclusivamente dai napoletani,. Dai!Che poi, è un altro discorso. Infatti, giusto per rendere l'idea di come si vivano noi juventini i duelli col Napoli, quando lo scorso anno loro vennero a vincere a Torino,. Stavolta ne hanno prese 3 e parlano di disgusto, di schifo, di morte del calcio.. E non certo per colpa di Agnelli, degli arbitri e qualche altro "potere occulto": fece tutto da solo.Delle dimissioni di Marotta, che avrebbero scioccato i tifosi della Juve, mi occupero' prossimamente, ma vi anticipo solo questo: siete cosi' sicuri che la stragrande maggioranza degli juventini sia dispiaciuta e preoccupata? Mah... per ora registro solo la speranza,da parte di tanti avversari, che nella Juventus si stia incrinando qualcosa.(figurati gli altri) potrebbe essere un motivo per illudersi che tutto possa cambiare. Chi vive sperando...