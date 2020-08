L'asse di mercato Napoli-Genova può intavolare diverse trattative. Il sogno dei rossoblù si chiama Hirving Lozano in prestito, ma è un'ipotesi veramente lontana per il club partenopeo che potrebbe puntare nuovamente sul messicano.



Il Genoa però punta un altro giocatore offensivo del Napoli. Si tratta di Fernando Llorente. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Grifone ha presentato un'offerta per l'ex Tottenham, richiesto anche dal Benevento.