In casa Napoli tra i giocatori in dubbio per la prossima stagione c'è sicuramente Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha gli occhi addosso di mezza Europa.



Tra i club pronti a fiondarsi sull'ex Genk c'è il PSG da tempo oramai, che ha già parlato con l'entourage del giocatore. Ma non è la sola squadra, perché il Manchester United è disposto a sferrare l'attacco.



Red Devils pronti a fiondarsi su Koulibaly al più presto e a sborsare 90 milioni per portarlo a Manchester. Non sarà facile trattenerlo, soprattutto quest'anno che difficilmente arriveranno incassi per una qualificazione in Champions.