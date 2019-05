La stagione non è ancora ufficialmente conclusa, ma il Napoli sta già muovendo le sue pedine per rinforzare la rosa di Carlo Ancelotti in vista del prossimo campionato. Il club di Aurelio De Laurentiis sta guardando con grande interesse ad alcuni gioielli di casa Atalanta, la formazione rivelazione della Serie A, e, dopo aver raggiunto un'intesa di massima per il fantasista sloveno Josip Ilicic, i contatti portati avanti nelle ultime ore con l'esterno sinistro classe '95 Timothy Castagne stanno producendo significativi passi in avanti. Il Napoli mette sul piatto un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione a salire.



Sull'esterno belga, destinato a prendere il posto di un Mario Rui in uscita, c'è da tempo anche il Milan, bloccato però al momento dalle proprie vicissitudini interne (dal nodo delle sanzioni Uefa al possibile addio del dt Leonardo) e a forte rischio sorpasso.