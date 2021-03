Il futuro di alcuni ruoli nel Napoli è fortemente in dubbio. Gattuso a fine stagione non sarà più l'allenatore del club partenopeo, ma in bilico c'è anche la posizione di Cristiano Giuntoli.



Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis starebbe pensando al doppio innesto direttamente dalla Lazio. Piace Inzaghi che è in scadenza e con lui il patron del Napoli potrebbe tentare di portare in azzurro anche il ds dei capitolini, Igli Tare.