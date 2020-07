Il primo acquisto in casa Napoli in vista della prossima stagione sembra essere oramai ad un passo. Victor Osimhen si avvicina sempre più, mancano veramente gli ultimissimi dettagli per l'ufficialità e poi potrà finalmente indossare la maglia azzurra.



Intanto ecco spuntare una novità per quanto riguarda i dettagli della trattativa. Il Lille, che incasserà una cifra vicina ai 47 milioni di euro più Karnezis, ha chiesto anche un altro giocatore al Napoli. Si tratta di Claudio Manzi, difensore classe 2000 (quest'anno fuoriquota con la Primavera). Il giocatore originario di Ischia firmerebbe un triennale con il club francese. Lo riporta l'edizione online de' Il Corriere dello sport.