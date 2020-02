A gennaio c'è stato un piccolo assaggio della rivoluzione che ci sarà in estate. Il Napoli ha accolto Diego Demme e Stanislav Lobotka, con Gennaro Gattuso faccia nuova in panchina, ha preso Petagna e Rrahmani per la prossima stagione, studia il colpo Kumbulla, dove sfida l'Inter, ha visto sfumare Amrabat e deve ancora capire cosa farne dei giocatori in scadenza, come Callejon e Mertens. In tutto questo, ecco che spunta un nuovo nome per la difesa: German Pezzella.



SI' DEL GIOCATORE - Il capitano della Fiorentina è uno dei primi nomi sulla lista del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, insieme, appunto, a quello di Marash Kumbulla, centrale del Verona. Profilo low cost, con esperienza in Italia, il centrale di Bahia Blanca ha già dato il suo ok al Napoli, pronto a offrire un triennale. E la Viola?



INCONTRO CON LA VIOLA - A metà marzo il club partenopeo parlerà con la Fiorentina per capire la valutazione del classe '91, in scadenza di contratto nel 2022, in Italia dal 2017. Kumbulla sì, ma non solo: il Napoli fa sul serio per Pezzella. A prescindere di quello che ne sarà di Koulibaly. Ma questa è tutta un'altra storia...