È stato il ritiro degli incontri per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha avuto dei colloqui con diversi procuratori a Dimaro, proprio come accaduto ieri, quando in Val di Sole si è visto Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia. Come racconta oggi il Corriere del Mezzogiorno, però, non si è parlato solo di Kvara, perché Jugeli ha proposto giovani talenti georgiani al Napoli.