Non è rimasta soltanto la Roma in fila per acquistare dal Napoli il centravanti Arkadiusz Milik. Per il polacco, riporta Sky Sport, c'è sempre forte l'interesse dalla Premier League del Newcastle. Va ricordato che al futuro di Milik potrebbe essere legato a doppio filo anche il futuro di Edin Dzeko in giallorosso con Juventus e Inter sempre sullo sfondo.