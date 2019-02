Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha nel mirino altri due calciatori del PSV oltre Lozano: si tratta di Gaston Pereiro e Steven Bergwijn. "La lista è largamente dominata da Hirving Lozano (24 anni a luglio), messicano che incanta, ipnotizza, stordisce e che però costa una quarantina di milioni di euro e una fila di corteggiatori che metà bastano: sarà dura, forse persino durissima, riuscire a convincerlo, anche se sono cominciate da un bel po’ le manovre di avvicinamento, con la benedizione di Ancelotti che sul ragazzo si è già espresso. Ma nel Psv c’è materiale umano di primissima scelta, attaccanti sfuggenti che sanno puntare l’uomo e l’area, che partono dalle corsie e chiudono come piace a Giuntoli o anche centrocampisti offensivi : Gaston Pereiro (24 a giugno) è uruguajano, ha messo assieme una trentina di presenze stagionali e undici reti". Capitolo Bergwijn: "Ha dalla sua una carta d’identità che invoglia, non solo la rapidità di corsa e di pensiero che lo lasciano catalogare come un prospetto degno di attenzione: ventinove partite complessive, dieci reti e una capacità di tener palla che intriga e induce a riguardarlo ancora, nonostante una valutazione già mostruosa, che oscilla poco sono i trenta milioni di euro".