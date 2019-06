Secondo la Gazzetta dello Sport, la richiesta di Ancelotti è legata ad una punta che sappia attaccare la profondità: il messicano del PSV Eindhoven Hirving Lozano pare il profilo più indicato. Ma non c'è solo Lozano, per la Gazzetta: ci sono buone possibilità, infatti, che si possa concludere per altri due colpi. Il centrocampista argentino Agustin Almendra del BocaJuniors e l'esterno offensivo, anche lui argentino, Rodrigo De Paul dell’Udinese.