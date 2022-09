Ieri c'è stato l'incontro tra Federico Pastorello e il Napoli. Il noto procuratore è arrivato a Castel Volturno per affrontare l'argomento principale, ovvero il rinnovo di Alex Meret.



Non è l'unico giocatore di cui hanno discusso le parti. Infatti Pastorello è l'agente anche di Gianluca Gaetano, il cui contratto scadrà il 2025. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno proseguono i contatti per l'adeguamento dell'ingaggio di Gaetano.