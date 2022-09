Il Napoli è al lavoro per i rinnovi. Il primo è quello di Alex Meret, probabilmente anche quello più urgente, dato che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2023.



Non è l'unico al quale Giuntoli sta lavorando. Stando a quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, infatti, è molto vicino l'accordo anche per Zerbin, con il contratto in scadenza nel 2025 e gli incontri che proseguono da alcuni mesi. Avanti anche le trattative per i rinnovi di Rrahmani e Lobotka: nelle prossime settimane si dovrebbero trovare gli accordi.