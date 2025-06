Napoli, non solo Milikovic-Savic: è fatta per il rinnovo di Meret

Nel giorno in cui entra nel vivo la trattativa col Torino per provare a portare nella squadra allenata da Antonio Conte il numero granata– mentre può fare il percorso inverso l'attaccante Cyril Ngonge – il club campione d'ItaliaLa firma del contratto è prevista per la prossima settimana.e ha contribuito a fare del Napoli la squadra con la miglior difesa dell'intera Serie A e tra le migliori pure in Europa. Indossa la maglia azzurra dall'estate del 2018 e ha collezionato complessivamente 212 partite, vincendo due Scudetti e una Coppa Italia.considerando l'ottimo rendimento garantito da Meret nell'ultimo campionato ma anche quello sopra le righe del numero uno del Torino.