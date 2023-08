Tutta l'attenzione in questi giorni è concentrata sull'arrivo di Gabri Veiga. Ma ora spunta una nuova ipotesi per il mercato del Napoli, quella che porterebbe un nuovo difensore centrale a disposizione di Rudi Garcia, nonostante l'arrivo di Natan quindi giorni fa. Come racconta Il Mattino potrebbe fare la differenza il piazzamento di Ostigard a centrocampo, che nei minuti finali all'esordio contro il Frosinone, si è messo a schermo davanti la difesa lavorando da mediano. Anche perché Natan è arrivato come ripiego dopo gli obiettivi sfumati Danso e Kilman. Dunque, ecco l'idea di un'operazione in prestito, occhio a Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000 del Lipsia.