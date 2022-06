Tra otto giorni inizierà il primo ritiro precampionato del Napoli. Gli azzurri saranno a Dimaro dall'8 al 19 luglio, con il primo allenamento che si terrà il 9 luglio. Ci saranno alcuni volti nuovi, come Olivera e Kvaratskhelia, e ne mancheranno alcuni ben noti, come Insigne e Ghoulam che hanno già detto addio.



Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, tra le novità ci potrebbero essere i giovani classe 2003 Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. Entrambi protagonisti con la Primavera del Napoli quest'anno, soprattutto Ambrosino che è stato il capocannoniere del torneo e protagonista con la maglia dell'Italia all'Europeo Under 19.