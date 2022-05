Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe, è stato bloccato dal Napoli già a gennaio per un'operazione da circa 15 milioni di euro. Al momento è però in stand-by e la dirigenza sta valutando anche il nome di Aaron Hickey per quel ruolo secondo la Gazzetta dello Sport. Il difensore del Bologna piace anche all'Arsenal, che al momento è in vantaggio per la firma dello scozzese.