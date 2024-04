Napoli, non solo Olivera: si fermano due titolari

Dopo la vittoria di Monza, il Napoli continua a lavorare sul campo per prepararsi al prossimo impegno, dato che domenica alle 12:30 al Maradona arriverà il Frosinone in vista della 32ª giornata di Serie A. Nella giornata di ieri non sono arrivate grandi notizie dall'infermeria perché Olivera ha riportato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Stop di due o tre settimane per lui. Oggi sul fronte indisponibili eccone emergere altri due, tra l'altro giocatori su cui Calzona fa sempre affidamento. Ovvero Juan Jesus e Matteo Politano, che non si sono allenati con il resto dei compagni.

- Ecco il report dell'allenamento di oggi della squadra presso l'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno: la squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito di forza. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale.- Poi le condizioni dell'infortunato Olivera e dei due stop che hanno visto coinvolti Juan Jesus e Politano: Olivera ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in palestra.I calciatori verranno valutati nei prossimi giorni ma presumibilmente non dovrebbe essre nulla di preoccupante per Politano e Juan Jesus, che domani dovrebbero tornare ad allenarsi con i compagni per essere a disposizione di Calzona per il match contro il Frosinone.