Si riempie l'infermeria del Napoli e iniziano ad essere giocatori determinanti quelli infortunati. Si aggiunge anche Zielinski(seppur le sensazioni siano chiaramente meno preoccupanti rispetto agli altri), come racconta il report dell'allenamento odierno del Napoli:



La squadra ha iniziato la seduta con attivazione a secco seguita da lavoro sul possesso palla.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Zielinski, rientrato dal doppio impegno con la Nazionale, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra. Anguissa, Osimhen e Juan Jesus hanno svolto terapie.