De Laurentiis ha intenzione di infiammare il San Paolo la prossima stagione. Per farlo c'è bisogno di quel tipo di giocatori che cerca già il Napoli. Osimhen su tutti, che si avvicina sempre più.



Ma non è la sola trattativa che ha intavolato De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha già da un po' nel suo mirino Jeremie Boga. Secondo quanto riporta Il Mattino la trattativa per l'esterno del Sassuolo sarebbe già ben avviata.