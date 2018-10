Non solo Piatek nel mirino del Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, i partenopei seguono con attenzione anche Kasper Dolberg, centravanti danese dell'Ajax. 21 anni, autore di 2 gol in 3 gare di Eredivisie, è monitorato dagli scout azzurri e fino a due anni fa era considerato l'enfant prodige del calcio europeo.