Napoli, non solo Popovic: niente Frosinone per Zerbin, doppia trattativa col Monza

Giovanni Annunziata

È un mercato movimentatissimo quello del Napoli in questa sessione invernale. De Laurentiis aveva annunciato diversi acquisti e l'ultimo è stato quello di Matija Popovic, giovane talento serbo (classe 2006) arrivato a parametro zero. Il Napoli era pronto a girarlo in prestito al Frosinone ma è saltato tutto per un problema da parte del club ciociaro. Ha fatto mea culpa il ds Angelozzi, essendosi accorto solo successivamente della mancanza di possibilità di tesserare il calciatore (in quanto extracomunitario e non avendo slot liberi).



VERSO IL MONZA - Ora subentra il Monza nel futuro immediato di Popovic. Tra due giorni si potrebbe sbloccare la trattativa, con il club brianzolo che ha ancora lo slot libero, a differenza del Frosinone. Ma non è tutto perché si lavora alla doppia operazione: trattative in corso tra Napoli e Monza per il prestito fino a giugno sia di Popovic che Zerbin. Dunque, quest'ultimo (che sembrava dovesse ritornare a Frosinone) sembra destinato a giocarsi le sue carte sotto la guida di Palladino. Dopo la Supercoppa il Napoli farà rientro in Italia e le due società potrebbero arrivare a un accordo definitivo.