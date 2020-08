Dopo aver messo a segno il colpo Osimhen, il Napoli è pronto per regalare a Gattuso un nuovo innesto. Si lavora tanto per la fascia sinistra, con Reguilon che rappresenta il primo nome sulla lista di Giuntoli.



Ma ecco spuntare un nuovo nome: si tratta di Vitalij Mykolenko, classe '99, terzino sinistro attualmente in forza alla Dinamo Kiev. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è lui il nuovo profilo che calzerebbe a pennello con il "progetto Napoli". ​Giovane, elegante, piede educato e con una grande facilità di corsa. Il ragazzo piace, il Napoli pensa al presente e anche al futuro.