Napoli: non solo Samardzic, chiesto anche un difensore all'Udinese

Da sempre gli affari lungo l'asse Napoli-Udinese rappresentano opportunità di guadagno per i friulani ed elementi di grande prospettiva in destinazione Campania e oltre al chiacchieratissimo Lazar Samardzic, il club di Aurelio De Laurentiis sta provando ad abbinare il doppio colpo Nehuen Perez.



Il difensore argentino classe 2000 arrivato nel 2021 dall'Udinese è cresciuto molto in questo campionato e rappresenta quel tipo di profilo che il Napoli sta cercando per rinforzare la difesa: giovane, forte fisicamente e già pronto per inserirsi subito.