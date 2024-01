Napoli, non solo Samardzic: contatti con l'Udinese anche per Perez

Marco Demicheli

Un centrocampista (almeno), ma anche un difensore. L'agenda di mercato dei dirigenti del Napoli è fitta di nomi, con diversi obiettivi su cui gli azzurri sono al lavoro, per mantenere la promessa di rinforzare la squadra fatta dal presidente De Laurentiis in vista del mercato di gennaio e provare a raddrizzare una stagione partita decisamente in maniera negativa. Eppure, fin qui, l'unico nuovo acquisto è stato Pasquale Mazzocchi, il cui debutto con la maglia del club di cui è tifoso fin da bambino è stato da rivedere. I contatti con l'Udinese per Lazar Samardzic non hanno portato a una chiusura dell'affare nei tempi che gli azzurri speravano. Ma, nei dialoghi con la famiglia Pozzo, il Napoli ha chiesto informazioni anche su Nehuen Perez.



OBIETTIVO CONCRETO - Il difensore argentino ha guadagnato posizioni nelle gerarchie dei centrali apprezzati dai campioni d'Italia nelle ultime settimane. Ancora abbastanza giovane, ma già con esperienza in Serie A e a livello europeo avendo giocato con l'Atletico Madrid, Perez convince anche dal punto di vista tecnico grazie alla sua velocità. "L'interesse del Napoli è concreto", ha confermato a Radio CRC l'agente del classe 2000, Federico Raspanti, ma l'operazione è tutt'altro che semplice: l'Udinese lo valuta almeno 15 milioni di euro e non sembra intenzionata a lasciarlo partire nel bel mezzo di una stagione fin qui negativa, il club azzurro però ci proverà ancora. La prossima settimana può esserci un nuovo tentativo per regalare a Mazzarri il centrale di cui ha bisogno.