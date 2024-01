Napoli, non solo Theate: altri tre obiettivi per la difesa

Arthur Theate, dopo un anno e mezzo in Ligue 1, potrebbe tornare in Serie A. Il difensore classe 2000 ha già vestito la maglia del Bologna e oggi è nel mirino del Napoli. Ma non è l'unico obiettivo del mercato azzurro per la retroguardia. Infatti il Corriere dello Sport fa emergere altri tre nomi sul quale il club partenopeo sta lavorando: c'è Nehuen Perez dell'Udinese, Lilian Brassier del Brest (e che piace anche al Milan) e Trevoh Chalobah del Chelsea.