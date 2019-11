Il Napoli prepara una rivoluzione sul mercato. Nel mirino del ds Giuntoli ci sono due giovani norvegesi: l'attaccante Haaland del Salisburgo e il centrocampista Berge del Genk. Per quest'ultimo, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis vede il lui l'erede del brasiliano Allan (dato in partenza così come i vari Callejon, Mertens, Insigne, Ghoulam e Koulibaly) ha già avviato i contatti col suo collega belga Croonen: pronta un'offerta da 20 milioni di euro. La metà rispetto ai 40 milioni stanziati per Haaland, già seguito dalla Juventus.



L'interesse per Ibrahimovic è legato alla conferma in panchina di Ancelotti. Tornando al centrocampo, il Napoli non perde di vista pure un altro giovane: l'argentino Almendra del Boca Juniors. Per la fascia sinistra torna d'attualità il nome dello spagnolo Grimaldo del Benfica.