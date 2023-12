Vigilia di Napoli-Cagliari con la squadra di Walter Mazzarri che è reduce dal successo per 2-0 contro il Braga nella sfida di martedì in Champions League. Azzurri che questa mattina hanno lavorato al Konami Training Center di Castel Volturno. Ecco il report della seduta:



La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento ed esercitazioni con ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico, partitina a metà campo e chiusura con seduta tattica. Mario Rui ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Olivera ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Non si è allenato Elmas per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.