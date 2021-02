Neanche il tempo di tornare in città che il Napoli dovrà già affrontare una nuova trasferta. Dopo l'impegno di Europa League contro il Granada domani ci sarà la sfida contro l'Atalanta a Bergamo. Gattuso troverà nuovamente Koulibaly e Ghoulam, guariti dal Covid-19.



Ma non solo, previsti altri due rientri. Si tratta di Demme, che dovrebbe tornare a disposizione dopo l'infortunio muscolare. Così come Politano, che sembra aver smaltito il problema al costato accusato giovedì in Spagna contro il Granada. Entrambi oggi dovrebbero allenarsi regolarmente in gruppo con i compagni. Lo riporta Repubblica.